 إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج ﻿
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إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 23:45 إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج | دولي
إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج
أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مشتركا مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك

شوف تيفي

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مشتركا مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك لبحث الأزمة الخليجية.

وذكرت المصادر أن الزعماء الثلاثة تبادلوا معلومات بشأن الاتصالات التي أجروها في إطار مساعي حل هذه الأزمة، وأنهم أكدوا ضرورة تخفيض حدة التوتر في المنطقة بشكل سريع، وأن الحل الوحيد للأزمة الخليجية هو الحوار وليس العقوبات.

كما أكد الزعماء الثلاثة وقوفهم ضد كافة أشكال الإرهاب، وشددوا على ضرورة تعريف المنظمات الإرهابية بشكل واضح لا يدع مجالا للإجراءات المزاجية، واتفقوا على البقاء على اتصال وثيق خلال الفترة المقبلة.
وأكد ماكرون بندوة صحفية بالرباط الأربعاء الماضي، أنه تحدث مع كل أطراف الأزمة الخليجية في وقت سابق بهدف تخفيف التوتر، وأوضح أنه سيبحث الأزمة خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي قطر والسعودية والإمارات.

وفي كلمة بالبرلمان التركي الثلاثاء، اعتبر أردوغان أن حصار قطر من قبل دول خليجية "لا إنساني ومخالف للتعاليم الإسلامية"، وأعلن أن هناك محادثات قطرية فرنسية تركية لبحث الأزمة في الخليج.

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