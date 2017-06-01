غياب كبير لوزراء العثماني عن مناظرة إلياس العماري حول أوضاع الحسيمة بطنجة ﻿

كشف إلياس العماري من خلال البث الحي والمباشر، للمناظرة الوطنية حول الأوضاع في الحسيمة التي تجري أطوارها في هذه اللحظات بمدينة طنجة، أن العديد من وزراء'' الحكومة الذين غابوا عن المناظرة قد إعتذروا

شوف تيفي:

كشف إلياس العماري من خلال البث الحي والمباشر، للمناظرة الوطنية حول الأوضاع في الحسيمة التي تجري أطوارها في هذه اللحظات بمدينة طنجة، أن العديد من وزراء" الحكومة الذين غابوا عن المناظرة قد إعتذروا له وأن بعضهم سيحضر للدروس الحسنية الرمضانية".



وحسب ماعاينت "شوف تيفي" فقد حضر ثلاثة وزراء بحكومة سعد الدين العثماني بالمنصة الرئيسية للمناظرة، وهم محمد ساجد وزير السياحة والطيران المدني، ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، بالإضافة إلى وزير العدل والحريات محمد أوجار.



هذا، وسبق للوزيرين مصطفى الرميد ونبيل بن عبد الله أن عبرا بشكل مباشر وصريح عن عدم حضورهما للمناظرة وهو الموقف الذي تبناه أغلب وزراء الحزبين في الحكومة، خلافا لحزب الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني الأحرار الممثلين بمحمد ساجد ومحمد أوجار بصفتهما الحكومبة.