مثير.. افتتاح مسجد وسط كنيسة والإمام والخطيب امرأة غير محجبة ﻿

قامت ناشطة ألمانية من أصل تركي، تدعى سيران أطيش، يومه الجمعة، بافتتاح مسجد للمسلمين الليبراليين وسط كنيسة في برلين، والذي يمكن فيه للمرأة إمامة الصلاة وإلقاء الخطب.

"شوف تيفي"

قامت ناشطة ألمانية من أصل تركي، تدعى سيران أطيش، يومه الجمعة، بافتتاح مسجد للمسلمين الليبراليين وسط كنيسة في برلين، والذي يمكن فيه للمرأة إمامة الصلاة وإلقاء الخطب.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية أن افتتاح هذا المسجد، جاء لإعطاء الفرصة للرجال والنساء في إمامة الصلاة وإلقاء الخطب، مضيفة أن الإمام الرئيسي للمسجد هي امرأة.

وأشارت ذات المصادر أن أبواب المسجد، ستفتح للطوائف الإسلامية المختلفة على حد سواء، ولا يجب على النساء وضع غطاء الرأس أثناء الصلاة في المسجد.