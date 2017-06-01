 مثير.. افتتاح مسجد وسط كنيسة والإمام والخطيب امرأة غير محجبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..حصريا شاهد غزل ابنة الفنانة دنيا بطمة بعد الولادة ... لن تصدق كم تشبهها‎ | بووز

بالفيديو..حصريا شاهد '' غزل '' ابنة الفنانة دنيا بطمة بعد الولادة ... لن تصدق كم تشبهها‎

محامي بهيئة الدار البيضاء: جميع شروط المحاكمة العادلة احتُرمت في متابعة المتهمين على خلفية الأحداث التي تشهدها الحسيمة | حوادث و حقوق

محامي بهيئة الدار البيضاء: جميع شروط المحاكمة العادلة احتُرمت في متابعة المتهمين على خلفية

هام للمغاربة..أطول نهار في هاذ السنة بالمغرب سيكون خلال شهر رمضان..وهذا هو تاريخه | مجتمع

هام للمغاربة..أطول نهار في هاذ السنة بالمغرب سيكون خلال شهر رمضان..وهذا هو تاريخه

إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج | دولي

إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج

غياب كبير لوزراء العثماني عن مناظرة إلياس العماري حول أوضاع الحسيمة بطنجة | بوليتيك

غياب كبير لوزراء العثماني عن مناظرة إلياس العماري حول أوضاع الحسيمة بطنجة

مثير.. افتتاح مسجد وسط كنيسة والإمام والخطيب امرأة غير محجبة | مجتمع

مثير.. افتتاح مسجد وسط كنيسة والإمام والخطيب امرأة غير محجبة

هذا ما قاله زوج دنيا بطمة محمد الترك بعد انجابها لمولدتهما الأولى قبل قليل | ثقافة و فنون

هذا ما قاله زوج دنيا بطمة محمد الترك بعد انجابها لمولدتهما الأولى قبل قليل

سائحة تتعرض للسرقة لحظات قبل آذان المغرب بدرب السلطان بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

سائحة تتعرض للسرقة لحظات قبل آذان المغرب بدرب السلطان بالدار البيضاء

فيديو الشرطي هشام ملولي طيح 3 ديال الشفارة بطريقة هوليودية عندهم السلاح الأبيض بفاس قبيل الإفطار | حوادث و حقوق

فيديو الشرطي هشام ملولي طيح 3 ديال الشفارة بطريقة هوليودية عندهم السلاح الأبيض بفاس قبيل الإفطار

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

مثير.. افتتاح مسجد وسط كنيسة والإمام والخطيب امرأة غير محجبة

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 23:06 مثير.. افتتاح مسجد وسط كنيسة والإمام والخطيب امرأة غير محجبة | مجتمع
مثير.. افتتاح مسجد وسط كنيسة والإمام والخطيب امرأة غير محجبة
قامت ناشطة ألمانية من أصل تركي، تدعى سيران أطيش، يومه الجمعة، بافتتاح مسجد للمسلمين الليبراليين وسط كنيسة في برلين، والذي يمكن فيه للمرأة إمامة الصلاة وإلقاء الخطب.

"شوف تيفي"

قامت ناشطة ألمانية من أصل تركي، تدعى سيران أطيش، يومه الجمعة، بافتتاح مسجد للمسلمين الليبراليين وسط كنيسة في برلين، والذي يمكن فيه للمرأة إمامة الصلاة وإلقاء الخطب.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية أن افتتاح هذا المسجد، جاء لإعطاء الفرصة للرجال والنساء في إمامة الصلاة وإلقاء الخطب، مضيفة أن الإمام الرئيسي للمسجد هي امرأة.

وأشارت ذات المصادر أن أبواب المسجد، ستفتح للطوائف الإسلامية المختلفة على حد سواء، ولا يجب على النساء وضع غطاء الرأس أثناء الصلاة في المسجد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ناشطة تركيا برلين ألمانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام للمغاربة..أطول نهار في هاذ السنة بالمغرب سيكون خلال شهر رمضان..وهذا هو تاريخه | مجتمع

هام للمغاربة..أطول نهار في هاذ السنة بالمغرب سيكون خلال شهر رمضان..وهذا هو تاريخه

عـاجـل.. نشرة انذارية تهم المغاربة | مجتمع

عـاجـل.. نشرة انذارية تهم المغاربة

حاجة التقت فتاة سورية حسناء سلمتها رقم هاتفها لن تتصور فيما تريدها | مجتمع

حاجة التقت فتاة سورية حسناء سلمتها رقم هاتفها لن تتصور فيما تريدها

بالصور.. بعد محاولة التخلص منه..الحمام يعود لنافورة البيضاء | مجتمع

بالصور.. بعد محاولة التخلص منه..''الحمام'' يعود لنافورة البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رامز تحت الارض الحلقة 21 كاملة - Live | قنوات أخرى
منذ 6 ساعات

رامز تحت الارض الحلقة 21 كاملة - Live

بالفيديو..اعتراف خطير من فتاة مغربية..نمارس الجنس مع الكلب ديالي كل نهار‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..اعتراف خطير من فتاة مغربية..نمارس الجنس مع الكلب ديالي كل نهار‎

رامز جلال يستقبل منى شداد بترحيب خاص لأهل الكويت | قنوات أخرى

رامز جلال يستقبل منى شداد بترحيب خاص لأهل الكويت

صادم و بالفيديو شاهد ردة فعل مؤثرة لمثلي جنسي يستمع للقرآن لأول مرة‎ | قنوات أخرى

صادم و بالفيديو شاهد ردة فعل مؤثرة لمثلي جنسي يستمع للقرآن لأول مرة‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..حصريا شاهد غزل ابنة الفنانة دنيا بطمة بعد الولادة ... لن تصدق كم تشبهها‎ | بووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو..حصريا شاهد '' غزل '' ابنة الفنانة دنيا بطمة بعد الولادة ... لن تصدق كم تشبهها‎

محامي بهيئة الدار البيضاء: جميع شروط المحاكمة العادلة احتُرمت في متابعة المتهمين على خلفية الأحداث التي تشهدها الحسيمة | حوادث و حقوق

محامي بهيئة الدار البيضاء: جميع شروط المحاكمة العادلة احتُرمت في متابعة المتهمين على خلفية

هام للمغاربة..أطول نهار في هاذ السنة بالمغرب سيكون خلال شهر رمضان..وهذا هو تاريخه | مجتمع

هام للمغاربة..أطول نهار في هاذ السنة بالمغرب سيكون خلال شهر رمضان..وهذا هو تاريخه

إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج | دولي

إتصالات هاتفية بين أردوغان وأمير قطر وماكرون لبحث أزمة الخليج

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.