سائحة تتعرض للسرقة لحظات قبل آذان المغرب بدرب السلطان بالدار البيضاء ﻿

علمت شوف تيفي أن سائحة إنجليزية تعرضت مساء اليوم الجمعة للسرقة عندما أقدم لص على سرقة سلسلتها الذهبية في واضحة النهار بحي الحبوس بالدارالبيضاء لحظات قبل آذان المغرب بحوالي نصف ساعة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن سائحة إنجليزية تعرضت مساء اليوم الجمعة للسرقة عندما أقدم لص على سرقة سلسلتها الذهبية في واضحة النهار بحي الحبوس بالدارالبيضاء لحظات قبل آذان المغرب بحوالي نصف ساعة.

وحسب مصدرنا، فإن الجاني وبعد ارتكابه لفعلته لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

هذا وفور علمهم بحادث السرقة حلت العناصر الأمنية بعين المكان من أجل مباشرة التحقيق في النازلة، بالإضافة إلى مباشرتها البحث عن المعني بالأمر