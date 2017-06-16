عاجل و بالصورة .. دنيا باطما تضع مولودتها الأولى غزل ﻿

وضعت قبل قليل الفنانة المغربية دنيا باطما مولودتها الأولى غزل بإحدى المستشفيات بدبي بعد تسعة أشهر من الإنتظار.

شوفي تيفي

وضعت قبل قليل الفنانة المغربية دنيا باطما مولودتها الأولى غزل بإحدى المستشفيات بدبي بعد تسعة أشهر من الإنتظار.

وبهذا الخصوص نشر زوج باطما محمد الترك سيلفي عبر صفحته الرسمية على تطبيق الإنستغرام أرفقها بتدوينة كتب فيها " اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمة اليوم الله رزقني بابنتي غزل لتزين حياتي وألف الحمد الله على سلامتك يا أم غزل وتتربي بعزنا واعيشها باحسن عيشى انشاء الله".

هذا وفور نشره الخبر انهالت على الكوبل الشهير العديد من رسائل التهنئة .