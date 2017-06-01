جهات عليا غاضبة من العثماني لعجز حكومته على إيجاد حل لحراك الريف ﻿

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كشفت مصادر إعلامية أن هناك احتمال تعرض بعض المسؤولين في حكومة العثماني للإقالة .
وأوضحت "أخبار اليوم" ، أن احتمال الإقالة تأتي على خلفية فشلهم في إدارة حراك الريف، الذي تجاوز عمره سبعة أشهر، وإنتقلت إحتجاجاته من الريف ليصبح حراكا يعم عدد من مناطق المغرب أيضا.
من جهة أخرى، يسود تذمر كبير في دوائر القرار العليا من عجز حكومة العثماني عن الحركة، وعدم قدرتها على إقناع سكان الريف بالرجوع إلى منازلهم...
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