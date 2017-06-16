عاجل وبالصور: فاجعة مميتة تهز مدينة الدارالبيضاء قبل موعد الإفطار وهاشنو وقع ﻿

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، خصوصا خلال شهر رمضان، حيث حصدت السرعة المفرطة روح شاب عشريني كان يهم بقطع الطريق على متن دراجته الهوائية على مستوى شارع محمد الخامس على مقربة من الكرة الأرضية

شوف تيفي:

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، خصوصا خلال شهر رمضان، حيث حصدت السرعة المفرطة روح شاب عشريني كان يهم بقطع الطريق على متن دراجته الهوائية على مستوى شارع محمد الخامس على مقربة من الكرة الأرضية بالدارالبيضاء.

و حسب ما عاينت "شوف تيفي" من عين المكان، دهست حافلة للنقل العمومي كان سائقها يسير بسرعة جنونية شابا يبلغ حوالي 28 سنة قبل قليل من يومه الجمعة،كان على متن دراجة هوائية ،أرداه قتيلا على الفور .

و قد حلت العناصر الأمنية بعين المكان لفتح تحقيق في الموضوع ، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بابن رشد.



سنوافيكم بمزيد من التفاصيل بالفيديو من مكان الحادثة...