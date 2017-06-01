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بسبب تصفية حسابات..حارسان لورشة بناء نشرو فيديو خلعو بيه مستعملي الطريق بمكناس

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 19:53 بسبب تصفية حسابات..حارسان لورشة بناء نشرو فيديو خلعو بيه مستعملي الطريق بمكناس | بوليتيك
بسبب تصفية حسابات..حارسان لورشة بناء نشرو فيديو خلعو بيه مستعملي الطريق بمكناس
قامت عناصر الدرك الملكي بتوقيف أشخاص قاموا بنشر فيديو كاذب يتضمن معلومات تمس بطمأنينة مستعملي الطريق، حسبما علم، اليوم الجمعة، لدى السلطات المحلية لعمالة مكناس.

شوف تيفي: و م ع

قامت عناصر الدرك الملكي بتوقيف أشخاص قاموا بنشر فيديو كاذب يتضمن معلومات تمس بطمأنينة مستعملي الطريق، حسبما علم، اليوم الجمعة، لدى السلطات المحلية لعمالة مكناس.

وعلى إثر ظهور فيديو على الشبكات الاجتماعية يتحدث عن الاعتداء على مستعملي الطريق السريع فاس-الرباط، عند محول غرب مكناس، بواسطة قضيب حديدي ومتاريس تقليدية، تم فتح تحقيق من قبل الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة.

وقال المصدر إن التحقيقات كشفت عدم وجود اعتداءات مماثلة أو شكايات متعلقة بها لدى وحدات الدرك الملكي. في المقابل، مكنت من تحديد هوية مروجي الفيديو وهما حارسان لورشة بمحاذاة الطريق السيار.

واعترف المتهمان باكتشاف هذه المتاريس التي تم استخدامها والتخلص منها من طرف مهرب في إطار عملية لتصفية الحسابات مع مهربين آخرين، وهما من أنجزا ونشرا الفيديو على الفايسبوك.

وقد تم تقديم المهرب وصحفي محلي وأحد الشركاء والحارسين إلى العدالة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب صحفي مروجي الفيديو

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