عاجل..محامو هيئة الدفاع عن ''ناصر الزفزافي ورفاقه'' يعتصمون أمام سجن عكاشة ﻿

كشف مصدر مطلع، ''لشوف تيفي'' عن إعتصام محامين بإدارة السجن المدني عين السبع 1 المعروف بعكاشة، منذ الساعة العاشرة صباحا، تزامنا ومثول أربعة معتقلين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، "لشوف تيفي" عن إعتصام محامين بإدارة السجن المدني عين السبع 1 المعروف بعكاشة، منذ الساعة العاشرة صباحا، تزامنا ومثول أربعة معتقلين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.



وأضاف ذات المصدر، أن العديد من المحامين بهيئة الدار البيضاء إلتحقوا بزملائهم المعتصمين بعد قرار لإدارة سجن عكاشة بتفتيشهم وكذا حقائبهم وهواتفهم قبل لقاء المعتقلين غلى خلفية حراك الريف، بما فيهم ناصر الزفزافي وبعض رفاقه المعتقلون على ذمة التحقيق الذي سينطلق إبتداءا من الأسبوع المقبل وسيستمر إلى غاية 12 يوليوز المقبل.



وأوضحت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق أودع أربعة معتقلين عشية اليوم على سجن عكاشة بمدينة أيت ملول بعد خضوعهم للتحقيق لأيام بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.