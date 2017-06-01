مثير..سياسيون بالمغرب يتجولون بسيارات فارهة مسروقة ﻿

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عصابة دولية تتاجر في السيارات الفارهة باستعمال وثائق مزورة، ومصدرها أوروبا، كانت

"شوف تيفي"

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عصابة دولية تتاجر في السيارات الفارهة باستعمال وثائق مزورة، ومصدرها أوروبا، كانت موضوع بحث دولي من قبل منظمة الشرطة الدولية "انتربول" واستطاعت العصابة بيع سيارات فاخرة لرجال أعمال وسياسيين على الصعيد الوطني، مشكوك في وثائق حيازتها على أساس أنها عربات مستوردة بطرق قانونية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد كشفت مصادر مطلعة أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، أوقفت مساء الجمعة الماضي، متورطا في العصابة بوسط المدينة، وبعد نقله إلى مقر المصلحة تبين أنه موضوع بحث جنائي وسلمته إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أوقفت بدورها متورطا ثانيا بمكناس نقل إلى البيضاء، وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لهما لمدة ثلاثة أيام.

واستنادا إلى المصدر ذاته تضيف اليومية فقد أحالت النيابة العامة الموقوفين على قاضي التحقيق باستئنافية عاصمة الغرب، وأظهرت التحقيقات معهما التلاعب في وثائق السيارات المستوردة من أوروبا بتقنيات عالية، وفجر الفضيحة مقاول بالقنيطرة أوضح في شكايته أمام النيابة العامة أن عضوا بالعصابة أوهمه بأن السيارة الفارهة وثائقها صحيحة ومستوردة من إحدى الدول الأوروبية، واقتناها منه بمبلغ 26 مليونا، ولما أردا الضحية استكمال إجراءات الوثائق الرسمية للعربة لدى مركز تسجيل السيارات بعاصمة الغرب اكتشف أن وثائقها غير رسمية.