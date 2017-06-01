اعتقال ضابط فرنسي متهم بتزويد الاستخبارات المغربية بوثائق أمنية سرية..وهذه هي التفاصيل ﻿

اتهم القضاء الفرنسي، يومه الجمعة، ضابط في شرطة الحدود تم اعتقاله، أخيرا، بتزويد عنصر في الاستخبارات المغربية بوثائق أمنية سرية عبر وسيط فرنسي مغربي يعمل بشركة خاصة تهتم بأمن المطارات، وذلك حسب ما

"شوف تيفي"

اتهم القضاء الفرنسي، يومه الجمعة، ضابط في شرطة الحدود تم اعتقاله، أخيرا، بتزويد عنصر في الاستخبارات المغربية بوثائق أمنية سرية عبر وسيط فرنسي مغربي يعمل بشركة خاصة تهتم بأمن المطارات، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة"فرانس 24.

وأوضح الموقع أن السلطات الفرنسية، تشتبه في أن ضابطا في شرطة الحدود يعمل في مطار أورلي جنوب باريس قام بتزويد المخابرات المغربية بمعلومات أمنية سرية، مشيرا إلى أن العناصر الأولية للتحقيق، والتي كشفت عنها مجلة "لوبوان" وصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسيتان، تشير إلى أن الضابط قد سلم لشخص يشتغل في شركة خاصة مهتمة بأمن المطارات وثائق سرية وقوائم أشخاص مصنفين بأنهم يشكلوا خطرا على الأمن القومي، ثم قام الوسيط بدوره بإعطاء هذه الوثائق إلى عنصر في المخابرات المغربية.

وأشار ذات الموقع أن السلطات، ترجح بأن الضابط حصل في المقابل على أموال، كما قضى إجازات مدفوعة التكاليف في المغرب.

وأكد موقع القناة الفرنسية بأن التحقيق في القضية، انطلق عندما تلقت السلطات الفرنسية معلومات من مجهول في يوليوز 2016 تفيد بأن الضابط المشتبه به قضى عطلة مدفوعة التكاليف في المغرب برفقة عائلته، ما استدعى فتح تحقيق قضائي في هذا الشأن في دجنبر 2016، ليتم إلقاء القبض على الضابط والوسيط بين 29 و30 ماي الماضي ووضعما رهن التحقيق، ووجهت إليهما تهم فساد ورشوة وانتهاك السرية المهنية.