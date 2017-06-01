الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط يعود للساحة الفنية ويرد على أعداء الوطن من خلال أغنية جديدة تحت عنوان ''مغربنا الحبيب'' ﻿

يستعد الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط إلى إطلاق أغنية وطنية جديدة تحت عنوان ''مغربنا الحبيب''، وهي الأغنية التي تكلف بتلحينها بنفسه، بعد كتابتها من طرف الشاعر محمد الدغوغي، بينما أنيطت مهممة

"شوف تيفي"

يستعد الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط إلى إطلاق أغنية وطنية جديدة تحت عنوان "مغربنا الحبيب"، وهي الأغنية التي تكلف بتلحينها بنفسه، بعد كتابتها من طرف الشاعر محمد الدغوغي، بينما أنيطت مهممة توزيعها للموسيقار عبد الإله الزنوحي.

وفي تفاصيل هذا العمل الفني الوطني، فإن موضوعها يدور حول نضال المقاومين المغاربة إبان الاستعمار الفرنسي وذلك من أجل رفع الهمم لخدمة الوطن، وأيضا للتحذير من الانسياق وراء بعض الأفكار الدخيلة على المجتمع المغربي.

وستعرف هذه الأغنية الوطنية مشاركة العديد من الوجوه الفنية والرياضية، مثل عبد الحق الزروالي ورشيد برياح وعصام كمال ومحمد الجم ونزهة بدوان وعبد السلام الغريسي.

وتضم هذه الأغنية التي سيتم تصوريها بالفضاء الأثري الأوداية بالرباط تحت إشراف المخرج إبراهيم الشكيري وانتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، "تضم" كلمات وطنية رائعة، سيكون مطلعها "سمعوني يا ولادي... فهموني يا أحفاد..مغربنا الحبيب بلاد ماشي عادي. .. حفظو سيدي ربي من كل العادي..المغاربة شرفاء...كلهم أحرار ما يرضاو بذل. ... ولا يسعاو في عار".