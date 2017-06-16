بالصورة.. هذا ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون في حق الملك محمد السادس بعد الإستقبال الرائع الذي خصصه له و لزوجته في رمضان ﻿

نشر الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة شكر من خلالها الملك محمد السادس والأسرة الملكية بعد الزيارة التي قام بها للمغرب رفقة زوجته

شوف تيفي :

نشر الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة شكر من خلالها الملك محمد السادس والأسرة الملكية بعد الزيارة التي قام بها للمغرب رفقة زوجته برجيت ماكرون الأسبوع الجاري، في زيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية بدعوة من العاهل المغربي.

وبهذا الشأن، قدم الرئيس الفرنسي الشكر الجزيل للملك محمد السادس كما عبر عن إعجابه بمأدبة الإفطار التي أقامها الملك محمد السادس على شرفه مرفوقا بالأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، وصاحبات السمو الملكي الأميرات الجليلات، الأربعاء المنصرم بالإقامة الملكية "دار السلام" بالرباط.

هذا وغادر إيمانويل ماكرون وزوجته برجيت أمس الخميس المملكة المغربية، في ختام زيارة صداقة وعمل للمملكة، حيث كان في وداعهما رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي قامت بها عائلة ماكرون إلى المغرب تميزت بعمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة لقائدي البلدين وتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية الإستثنائية، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.