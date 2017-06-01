بعدما قتلات راجلها هي وعشيقها..البرلماني مرداس كَيوقف على مرتو ''وفاء'' فالمنام فسجن عكاشة وهاشنو وقع ليها ﻿

اعتراف ضمني و غير مباشر لأرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس بتواطئها مع عشيقها في قضية مقتل زوجها البرلماني عبد اللطيف مرداس مارس الماضي، حيث أسرت لأحدالمُقربين منها أنها دخلت في مرحلة تأنيب الضمير.

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اعتراف ضمني و غير مباشر لأرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس بتواطئها مع عشيقها في قضية مقتل زوجها البرلماني عبد اللطيف مرداس مارس الماضي، حيث أسرت لأحدالمُقربين منها أنها دخلت في مرحلة تأنيب الضمير.



ودخلت وفاء في هذه المرحلة، حيث قالت إن زوجها المقتول يفاجئُها كل ليلة في منامها و يحاول خنقها.



و كشفت ذات المصادر، أن وفاء و بعدما دخلت في مرحلة تأنيب الضمير ،اعترفت بجميع الأخطاء التي ارتكبتها بمشاركتها مشتري في هذه الجريمة التي راح ضحيتها زوجها البرلماني المغدور.



إلى ذلك ما تزال "وفاء" تخضع للتحقيقات رفقة عشيقها هشام مشتري و الوسيطة الثالثة و ابن أخت هشام مشتري أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفك لغز هذه القضية التي حيّرت المغاربة.