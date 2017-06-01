صادم و في رمضان:عرضات على ختها وحصلاتها مع راجلها على فراشها فـكازا بعد رسالة ''واتساب'' ﻿

صدمةٌ أصابت أم لطفلة بمدينة الدارالبيضاء خلال الشهر الفضيل بعدما اكتشفت علاقة غير شرعية بين زوجها و أختها الصغرى التي حلت بمنزلها ضيفة قبل أسبوعين قادمة من دوار المحاميد نواحي مراكش.

شوف تيفي:م غ

صدمةٌ أصابت أم لطفلة بمدينة الدارالبيضاء خلال الشهر الفضيل بعدما اكتشفت علاقة غير شرعية بين زوجها و أختها الصغرى التي حلت بمنزلها ضيفة قبل أسبوعين قادمة من دوار المحاميد نواحي مراكش.

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" تعقبت الزوجة والد طفلتها وشقيقتها الصغرى بعد رسالة واتساب بينهما، قبل أن تضبطهما على فراش الزوجية بعد أن أوهمتهما أنها ستذهب لزيارة صديقتها.

لتعجز أمام صدمتها عن النطق بالكلام أمام توسلات أختها و زوجها بعدم فضحهما.

و حسب مصادرنا القريبة من الزوجة،غادرت رفقة طفلتها التي تبلغ من العمر 5 سنوات إلى وجهة غير معلومة تاركة هاتفها لدى جارتها بالمستقبل بسيدي معروف.