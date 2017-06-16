بالصور:مرحلتان لتجديد السكة والمنشآت السككية بالمحطة الجديدة الرباط -أكدال ﻿

في إطار مشروع بناء المحطة الجديدة الرباط أكدال، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيشرع، في تجديد السكة والمنشآت السككية بهذه المحطة، مضيفا أن هذه الأشغال ستستلزم فترة انتقالية سيتم إنجازها

شوف تيفي

في إطار مشروع بناء المحطة الجديدة الرباط أكدال، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيشرع، في تجديد السكة والمنشآت السككية بهذه المحطة، مضيفا أن هذه الأشغال ستستلزم فترة انتقالية سيتم إنجازها على مرحلتين.

وبهذا الشأن، أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغ أصدره اليوم توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن سيقوم ليلة السبت 17 والأحد 18 يونيو في تحويل أرصفة الذهاب بالنسبة للمسافرين في اتجاه المحاور الشمالية للشبكة في اتجاه القنيطرة وطنجة وفاس ووجدة والناظور.

في حين تتضمن المرحلة الثانية من ليلة الجمعة 23 إلى السبت 24 يونيو 2017 تحويل أرصفة الذهاب بالنسبة للمسافرين في اتجاه المحاور الجنوبية للشبكة الدار البيضاء، الجديدة، مراكش، آسفي وخريبكة.

هذا ومن جهة اخرى أكد البلاغ ذاته أنه على الرغم من حجم الأشغال، سيحافظ المكتب على جميع الرحلات من وإلى محطة الرباط أكدال عبر تحويل الأرصفة الحالية، وذلك باستثناء اليومين سالفي الذكر اللذين ستحذف فيهما بعض القطارات بين الساعة 9 ليلا و10 صباحا أو ستعرف تأخيرات في مواقيتها.

كما دعا المكتب زبناءه إلى الإستعلام لدى أعوانه بالمحطات وعلى متن القطارات أو عبر الوسائل الإخبارية التي وضعها رهن إشاراتهم (الملصقات بالمحطة، الإعلانات الصوتية، الموقع على الأنترنيت، الصفحة الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، مركز خدمة الزبناء 2255، الرسائل النصية).