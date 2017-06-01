 فيديو هكذا أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة بمسجد باب السلام في مدينة الدار البيضاء ﻿
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فيديو هكذا أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة بمسجد باب السلام في مدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 17:43 فيديو هكذا أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة بمسجد باب السلام في مدينة الدار البيضاء | بوليتيك
فيديو هكذا أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة بمسجد باب السلام في مدينة الدار البيضاء
فيديو هكذا أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة بمسجد باب السلام في مدينة الدار البيضاء

‫شوف تيفي

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فيديو هكذا أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة بمسجد باب السلام في مدينة الدار البيضاء

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الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد باب السلام بالدار البيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يؤدي صلاة الجمعة بمسجد باب السلام بالدار البيضاء

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