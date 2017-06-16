رسميا..تحديد الجدولة الزمنية لإستنطاق ''الزفزافي ورفاقه'' تفصيليا بإستئنافية الدار البيضاء ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على اللائحة الكاملة لنشطاء حراك الريف الذين تمت إحالتهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار رالبيضاء على سجن عكاشة في إنتظار إتمام التحقيق التفصيلي وتحديد جلسة

شوف تيفي



حصلت "شوف تيفي" على اللائحة الكاملة لنشطاء حراك الريف الذين تمت إحالتهم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار رالبيضاء على سجن عكاشة في إنتظار إتمام التحقيق التفصيلي وتحديد جلسة لمحاكمتهم.



وخلافا للمتداول، فجميع المعتقلين حدد لهم تاريخ بين 19 يونيو و 12 يوليوز القادم، حيث سيمثلون أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف المختصة بالدار البيضاء، يتقدمهم "ناصر الزفزافي" زعيم حراك الريف الذي سيعود لمحكمة الإستئناف يوم 10 يوليوز المقبل رفقة معتقل اخر هو "جواد الصابري".



كما تم تحديد تاريخ يوم الأربعاء 12 يوليوز المقبل، لنهاية جلسات عرض المعتقلين على قاضي التحقيق حيث سيمثل الملقب "بالدينامو" نبيل أحجميق، وسليمة الزياني، لآخر جلسة مخصصة للإستنطاق التفصيلي.