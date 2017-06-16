مثير وبالصور.. هذا هو الشخص الذي تسبب في فاجعة حريق برج لندن وفقدان مغاربة ﻿

نشرت وسائل إعلام بريطانية، يومه الجمعة، صورا، قالت إنها تعود لمواطن إثيوبي، كان سببا وراء فاجعة حريق برج لندن الذي راح ضحيته 30 شخصا وفُقد آخرون.

"شوف تيفي":

نشرت وسائل إعلام بريطانية، يومه الجمعة، صورا، قالت إنها تعود لمواطن إثيوبي، كان سببا وراء فاجعة حريق برج لندن الذي راح ضحيته 30 شخصا وفُقد آخرون.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأثيوبي اعترف بتسبب في اندلاع الحريق وهو الأمر الذي أكدته جارته التي نجت من الحادث، بعد أن صرحت بأن الأثيوبي المقيم في الشقة القريبة منها بالطابق الرابع، طرق بابها شقتها وأيقظها بعد منتصف الليل بخمسين دقيقة، وأخبرها وهو خائف، أن حريقا اندلع في مطبخ شقته لتنظر من بابها المفتوح، لتتأكد من اندلاع الحريق ما جعلها تغادر البرج خوفا على حياتها.

وأكدت ذات المصادر أن الإثيوبي اسمه "بيهايلو كيبيد" يبلغ من العمر 41 سنة، وهو سائق تاكسي في لندن، وأب لابن وحيد، وكان أول الفارين من المبنى، مشيرة إلى أنه في حالة نفسية صعبة، حيث رفض الإدلاء بتصريح في الموضوع باستثناء ما قاله إلى صحيفة "الدايلي ميل" التي اعترف لها بتسببه في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات البريطانية، كشفت عن قائمة المفقودين في هذه الفاجعة ومن بينهم مغاربة ينحدرون من مدينة العرائش.