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تطورات مثيرة تُنشر لأول مرة في قضية برلماني ''البام'' الذي أضرم النار في جسده أمام المكتب الشريف للفوسفاط بابن جرير

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 16:52 تطورات مثيرة تُنشر لأول مرة في قضية برلماني البام الذي أضرم النار في جسده أمام المكتب الشريف للفوسفاط بابن جرير | حوادث و حقوق
تطورات مثيرة تُنشر لأول مرة في قضية برلماني ''البام'' الذي أضرم النار في جسده أمام المكتب الشريف للفوسفاط بابن جرير
علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من العمال كانوا يشتغلون لدى البرلماني الذي حاول إضرام النار في جسده يوم أمس بابن جرير، سيعودون للإحتجاج مجددا أمام ''شركة البيض'' بعد طردهم ''تعسفيا ومن دون مراعاة لمقتضيات

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من العمال كانوا يشتغلون لدى البرلماني الذي حاول إضرام النار في جسده يوم أمس بابن جرير، سيعودون للإحتجاج مجددا أمام "شركة البيض" بعد طردهم "تعسفيا ومن دون مراعاة لمقتضيات مدونة الشغل"، حيث سبق لهم أن نظموا مسيرات إحتجاجية ووقفات من دون جدوى.

وأضاف مصدر نقابي بمراكش، أنه سبق للكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن راسلت عامل إقليم الرحامنة ومسؤولي المنطقة بينهم المدير الإقليمي للشغل، تطالبهم بالوقوف على أوضاع الشغيلة داخل الشركة، لكن المراسلة أتت بنتائج عكسية وثم توقيف مجموعة من العمال وتشريد العديد من العائلات وسط صمت مطبق للمسؤولين المحليين.

وحسب آخر المعطيات المتداولة، فالبرلماني "الضحية" وفي غفلة من الكل عمل على توسيع مصنعه وثروته حيث اشترى الهكتارات من الأراضي قيل عنها بأنها أراضي سلالية مع العلم أن القانون يمنع بيع الأراضي الجماعية لغير السلالة، وقام بتمليكها وحصل على صك عقاري يثبت تملكه للأراضي، ومن هنا بدأت قصة المصنع العملاق الجديد.

ويمتلك البرلماني، مصنعا جديدا لإنتاج البيض هو الأكبر من نوعه في شمال إفريقيا وأقامه على الأراضي السلالية التي تم تمليكها له، غير أن هذه المنطقة تدخل في حرم المدينة الإيكولوجية المدينة الخضراء، التي يملكها المجمع الشريف للفوسفاط، حيث تم منع جل الوحدات الصناعية من استكمال مشاريعها إلا عبد اللطيف الزعيم الذي لا يزال يستغلها لحد الآن كوحدة إنتاجية للبيض، والتي لا تتوفر على مطرح إيكولوجي لمخلفات دجاجه حيث يقوم برميه في مطرح عشوائي طالبت الساكنة عدة مرات بتحريرها من الروائح التي تخلفها أكوام نفايات الدجاج.

‫شوف تيفي

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الدجاج النفايات الدجاج الأكوام الفوسفاط شوف تيفي

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