خطير و بالصور.. بوليسية مشات فيها كومة فالحسيمة وها شنو وقع ليها خلال الاحتجاجات ﻿

شوف تيفي:
بعد الاحتجاجات العنيفة التي قام بها محتجون بمدينة الحسيمة ليلة أمس الخميس، تعرضت شرطية إلى إصابات خطيرة بعدما رشقها مجهولون بالحجارة.
و حسب مصادرنا، تم نقل الشرطية في حالة خطيرة إلى مستعجلات مستشفى الحسيمة،بعدما رشق عدد من الأشخاص قوات الأمن بالحجارة.
وقد استمرت هذه الأحداث حوالي ساعتين قبل أن تتمكن عناصر الأمن من فرض احترام النظام العام.
مصدرنا ،أكد تسجيل عدة إصابات في صفوف عناصر القوة العمومية بعد تعرضهم لكدمات ورضوض نتيجة رشقهم بالحجارة من طرف المحتجين .
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