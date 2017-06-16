بالصور.. بعد محاولة التخلص منه..''الحمام'' يعود لنافورة البيضاء ﻿

بالرغم من المجهودات التي قامت بها السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء، الأسبوع الماضي بتعاون مع شركة إسبانية للتخلص من أسراب ''الحمام'' المتواجدة بالنافورة الجديدة وسط المدينة، وذلك بالاعتماد على

"شوف تيفي":

بالرغم من المجهودات التي قامت بها السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء، الأسبوع الماضي بتعاون مع شركة إسبانية للتخلص من أسراب "الحمام" المتواجدة بالنافورة الجديدة وسط المدينة، وذلك بالاعتماد على أكياس بلاستيكية، تفاجأت هذه السلطات يومه الجمعة، بعودة هذه الأسراب بالرغم من نقلها لمكان آخر.

وحسب الصور التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن أسراب الحمام، عادت لمكانها الطبيعي الذي اعتادت الظهور به لعقود، لتفشل بذلك مساعي السلطات التي كانت تحاول التخلص ومنها بعد التخلص سابقا من النافورة القديمة.

تجدر الإشارة إلى أن الباعة المتجولين وبعض ممثلي الجمعيات الحقوقية، عبروا الأسبوع الماضي عن استنكارهم للطريقة التي تم الاعتماد عليها للتخلص من الحمام.