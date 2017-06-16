بالفيديو والصور..تفاصيل تظهر لأول مرة حول هوية المغربي عضو الوفد الفرنسي الذي قَبل كتف الملك محمد السادس ﻿

بعد مرور 48 ساعة، عن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون للمغرب، والتي كانت محط اهتمام العديد من القنوات العالمية، أثار أحد أعضاء الوفد الفرنسي المرافق للرئيس ماكرون خلاله استقباله

"شوف تيفي"

بعد مرور 48 ساعة، عن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون للمغرب، والتي كانت محط اهتمام العديد من القنوات العالمية، أثار أحد أعضاء الوفد الفرنسي المرافق للرئيس ماكرون خلاله استقباله من طرف الملك محمد السادس بالرباط ، فضول المغاربة بعد قيامه بتقبيل كتف الملك كما يظهر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة بمواقع التواصل الاجتماعي .

وحسب المعلومات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن الأمر يتعلق بالهيبة الويسي ، وهو مغربي من أصول صحراوية حفيد المقاوم الويسي بوزيد ولد الرباني ، ازداد سنة 1977، من أم وأب مغربيين، انتقلا للديار الفرنسية سنة 1970.

وأكد المصدر ذاته أن المغربي الويسي، يعمل بمكتب محاماة معروف بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب عمله كأستاذ محاضر بجامعة روون نورماندي الفرنسية، بالإضافة إلى ترأسه لما يسمى بـ"نادي القرن العشرين"، الذي يعمل على نشر مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وتثبيت مبادئ الاستحقاق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفرنسا.

و أوضح ذات المصدر أن الهيبة الويسي، حصل على ميداليتين شرفيتين بفرنسا من طرف وزارة الدفاع والدرك الوطني سنتي 2009 و 2013، وقد سبق للملك محمد السادس أن وشحه بوسام ملكي إعترافا منه بمجهوداته وعلى إصداره لكتاب إسمه "عمل الغد التجديد أو الثورة " وذلك خلال حفل بحضور شخصيات بارزة من بينها العاهل السعودي.