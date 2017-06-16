فنانة مغربية تُجري عملية جراحية بسبب السرطان ﻿

أجرت الممثلة المغربية منال صديقي من جديد يوم أمس الخميس، عملية جراحية بسبب السرطان.

شوف تيفي:م غ

أجرت الممثلة المغربية منال صديقي من جديد يوم أمس الخميس، عملية جراحية بسبب السرطان.

وقد ظهرت منال في فيديو قبل دخولها لغرفة العمليات مبتسمة في إحدى المصحات، وجهت من خلاله نداء لأصدقائها بالدعاء لها.

و كانت منال قد كشفت سابقا، أنها تعاني من السرطان.



