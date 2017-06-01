خطير وبالفيديو..مرشملون يهاجمون الفنان قادر الجابوني بالأسلحة البيضاء والحجارة..شوفو شنو وقع ﻿

كشف وسائل إعلام جزائرية يومه الجمعة، أن سهرة الفنان الجزائري قادر الجابوني بمسرح الصابلات بالجزائر، عرفت فوضى عارمة أدت إلى إلغاء الحفل، نتيجة قيام بعض الجماهير بالهجوم على المسرح بالحجارة

''شوف تيفي''

كشف وسائل إعلام جزائرية يومه الجمعة، أن سهرة الفنان الجزائري قادر الجابوني بمسرح الصابلات بالجزائر، عرفت فوضى عارمة أدت إلى إلغاء الحفل، نتيجة قيام بعض الجماهير بالهجوم على المسرح بالحجارة والأسلحة البيضاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمن منع دخول بعض الجماهير بسبب امتلاء قاعة المسرح، ما دفع بالعديد منهم إلى اقتحامه والدخول بالقوة، قبل أن تتطور الأمور إلى رشق الفنان قادر الجابوني بالحجارة، ما جعله يخرج مسرعا من المسرح حتى لا يتعرض للأذى



وأضافت المصادر ذاتها أن الوضع تطور بعد انسحاب الفنان قادر الجابوني، حيث عاش الجمهور المتواجد داخل المسرح رعبا حقيقا نتيجة الهجوم الذي خلف خسائر مادية جسيمة.