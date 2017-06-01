السلطات تمنع الاعتكاف خلال العشر الآواخر في رمضان في أحد مساجد مدينة وجدة ﻿

قامت السلطات المحلية بمدينة وجدة، ليلة أمس الخميس، بمنع العديد من الأشخاص من الاعتكاف خلال العشر الآواخر من رمضان في بعض المساجد.

"شوف تيفي"

قامت السلطات المحلية بمدينة وجدة، ليلة أمس الخميس، بمنع العديد من الأشخاص من الاعتكاف خلال العشر الآواخر من رمضان في بعض المساجد.

وحسب ما كشفت عن مصادر وجدية محلية فإن مجموعة من الأشخاص، تفاجئوا بمنعهم من الاعتكاف بمسجد "الفرقان" بالحي الحسني بمدينة وجدة، ما دفع بالعديد منهم إلى التعبير عن غضبهم واستيائهم من هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن مساجد وجدة، عرفت رمضان الماضي سيناريو مشابه حيث تم منع الاعتكاف بمجموعة من المساجد، ويتعلق الأمر بمساجد " "الفرقان، التوحيد، الرضوان، معاذ بن جبل، الغزالي،الخلفاء، الصفة، الوحدة، المدينة المنورة، أبو عبيدة بن الجراح والسمارة".



