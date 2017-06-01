مثير وبالفيديو..ترمضينة خايبة بفاس قبل آذان المغرب بدقائق والبوليس هربوا بعدما بدا الضرب ﻿

نشر ناشط فايسبوكي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة وقوع خلاف بين ثلاثة شبان، وسط الطريق تطور إلى تبادل للضرب واللكم.

"شوف تيفي"

نشر ناشط فايسبوكي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة وقوع خلاف بين ثلاثة شبان، وسط الطريق تطور إلى تبادل للضرب واللكم.

وحسب صاحب هذا الفيديو فإن الأمر يتعلق بصاحب دراجة نارية وشخصين كانا على متن سيارة، تبادلوا الضرب بتقاطع شارع الجيش الملكي بفاس وبالتحديد بالقرب من ولاية الأمن، وذلك دقائق قبل آذان مغرب أمس الخميس، مشيرا إلى أن المثير في الأمر هو انسحاب سيارة تابعة للأمن من مكان الواقعة بالرغم من خطورة هذه المعركة.



