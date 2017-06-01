بن شماس في نداء حول الريف..''مشروع منارة المتوسط'' بالحسيمة لن يكون بمقدروه حل جميع امشاكل وانتظارات ساكنة المنطقة ﻿

وجه رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماس نداءا بصفته إبن منطقة الريف، يكشف فيه قناعاته حول اللحظة التاريخية الدقيقة والحرجة، التي تجتازها المنطقة والمغرب ككل في العلاقة مع الدولة.

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وجه رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماس نداءا بصفته إبن منطقة الريف، يكشف فيه قناعاته حول اللحظة التاريخية الدقيقة والحرجة، التي تجتازها المنطقة والمغرب ككل في العلاقة مع الدولة.



ويرى بن شماس من خلال ندائه، ''بأن حساسية اللحظة التاريخية تستوجب من الجميع الترفع عن المزايدات العقيمة، وعن الاختلافات الحقيقية والوهمية من أجل توحيد الكلمة وتعضيد الجهود لإطفاء الحريق وتجنيب منطقتنا ووطنا السيناريو الأسوأ..'' متعجبا لحال ''أمة يصرف العديد ممن يفترض أنهم قادتها، من زعامات حزبية وسياسية ومن فعاليات مدنية وصناع الرأي العام، ورواد منتديات التواصل الاجتماعي، رصيدا غير قليل من طاقاتهم لرمي الجمر على النار، عِوَض العمل على إطفاء لهيبها تمهيدا لمعالجة جذورها وأسبابها''.

وكشف بن شماس بأن الأولوية القصوى الآن، ''هي المساهمة الملموسة، بنفس وطني، في نزع فتيل الأزمة واحتواء حالة التوتر والاحتقان، في أفق تهيئة الأجواء المناسبة لمناقشة أعمق للقضايا والأسئلة التي أفرزتها الاحتجاجات الشعبية، وبحث صيغ معالجتها بأسلوب الحوار الحضاري، حيث أن الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها وامتدت في الزمان والمكان أسئلة عميقة وإشكاليات أعمق، بعضها جديد وبعضها الآخر قديم جديد''.



وطرح نداء بن شماس عدة أسئلة حول وجود أزمة الثقة في المؤسسات التي ''إستفحلت وبلغت أعلى درجاتها، والأسئلة المتعلقة بالأعطاب التي تشكو منها المؤسسات التي يفترض أن تضطلع بوظائف الوساطة بين الدولة والمجتمع، والأسئلة المرتبطة بانتشار وتعمق الشعور بالظلم و''الحكرة''، والأسئلة المرتبطة بمشروع الإنصاف والمصالحة الذي لم تستكمل كافة حلقاته، والأسئلة المرتبطة بالتحولات الجارية على مستوى البنية الديمغرافية، وبروز جيل جديد بهواجس وانتظارات جديدة، عجزنا عن فهمها واستيعابها، وتهييء الأجوبة المناسبة لها من خلال سياسات عمومية...''.



مضيفا: إن الواجب تجاه الوطن وساكنة الريف حسب النداء، '' يقتضي إدراك خطورة الانقياد والترفع عن المزايدات والكف عن تأجيج الخلافات والاختلافات وعن تهييج المشاعر والعواطف، لأن خطوات بسيطة يمكن أن تترتب عنها أشياء عظيمة، وعلى الذين يصرون على إلقاء المسؤولية في ما حدث ويحدث، ويوجهون اللوم لهذه الجهة أو تلك (أيا كانت مواقعهم) أن يدركوا أنهم بفعلتهم هذه، إنما يصبون الزيت على النار''.



وتتشكل المبادرة التي يقترحها بن شماس من خلال ندائه، من سبعة عناصر، تبدئ ''الإقرار بعدالة ومشروعية الملف المطلبي للساكنة، وأن إقليم الحسيمة والريف بشكل عام، بالنظر للخصاص التنموي المسجل، يستحق أكثر من سقف المطالَب المعبر عنها، وإلغاء المظاهر الصارخة للتواجد الأمني المكثف في المنطقة''.



وحسب مقترحات بن شماس ''ففي اللحظات الحرجة يفترض أن تضطلع الدولة بواجب الأم تجاه أبناءها (العقلاء منهم والمجانين)، وعليه نطالب بوقف الملاحقات والمتابعات والمطاردات، وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن اعتقل من النشطاء تمهيدا لتهييء الأجواء لصياغة ملتمس مرفوع للملك لإصدار عفوه السامي عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات''.



وكشف بن شماس، ''بأن الواجب والصراحة يقتضيان القول إن برنامج (منارة المتوسط) إذا كان يجيب على جزء هام للغاية من مطالب وانتظارات الساكنة، فإنه في الوقت نفسه لن يكون بمقدوره حل جميع المشاكل والانتظارات، خاصة بالنسبة للشباب الطامح لفرص شغل تحفظ كرامتهم، ولذلك ندعو، من جهة، الحكومة إلى إطلاق برنامج تكميلي على المدى القريب، ومن جهة ثانية إلى تنظيم مناظرة وطنية بالحسيمة لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار بالإقليم وبحث صيغ تحفيز المستثمرين الخواص''.



وناشد بن شماس ساكنة الريف في الداخل والخارج، وبصفة خاصة العقلاء منهم، إلى مغالبة النفس وتقديم عربون من أجل إعادة بناء الثقة من خلال التوقف والكف عن الخروج إلى الشوارع، مؤكدا بالقول في ختام ندائه '' إنني لست هنا أتطاول وأصادر الحق المشروع المكفول دستوريا في التظاهر والاحتجاج، ولكنني أتصور أنكم ستبهرون أخوتكم المغاربة شركائكم في الوطن وستبهرون العالم مرة أخرى بتقديم درس إضافي في السلمية والحضارة مضمونه، لقد وصلت رسالتنا إلى من يعنيهم الأمر، وها نحن عائدون إلى بيوتنا، تعبيرا منا عن حسن نيتنا، وأننا بهذا القرار نريد أن نوفر للحكومة الوقت والمناخ لنرى ما هي فاعلة بمطالبنا وانتظاراتنا''.





