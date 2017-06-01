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سار للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية: فرص عمل جديدة وهذه هي الوظائف والشروط

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 15:03 سار للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية: فرص عمل جديدة وهذه هي الوظائف والشروط | مجتمع
سار للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية: فرص عمل جديدة وهذه هي الوظائف والشروط
أعلنت ''Aon'' عن وجود فرص عمل للطلبة والخريجين إلى الولايات المتحدة لمدة 12 شهر، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج يهدف إلى تدريب وتطوير قادة مستقبليين في مجال الأعمال من خلال المهمات والبيئة المتعاونة

"شوف تيفي"

أعلنت "Aon" عن وجود فرص عمل للطلبة والخريجين إلى الولايات المتحدة لمدة 12 شهر، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ببرنامج يهدف إلى تدريب وتطوير قادة مستقبليين في مجال الأعمال من خلال المهمات والبيئة المتعاونة التي توفر إشراف من قبل قادة متخصصين، وسيحصل المتقدمون الناجحون على راتب شهري حسب فرصة العمل التي يتم قبوله فيها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع متخصص في مجال "الوظيفة" يومه الجمعة.

وأوضح الموقع أن شروط التقدم هي على الشكل التالي:

الجنسية: المغرب، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن
بلد الإقامة: آي دولة
الجنس : جميع الفئات
الشغف : البحث

وستمنح الفرصة لطلاب الباكالوريا والطلبة المتوفيرين على بعض الشروط وخاصة اتقان اللغة الانجليزية.

وبخصوص تقديم الطلب فإنه سيكون من خلال موقع "jobs.aon.com "، أو من قم الاتصال على: +44(0)2076235500

 

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