الفنان رشيد غلام يعلن رسميا فك ارتباطه بجماعة العدل والاحسان ﻿

أعلن الفنان المغربي رشيد غلام فك ارتباطه بجماعة العدل والاحسان، وذلك من خلال بلاغ نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''.

"شوف تيفي"

أعلن الفنان المغربي رشيد غلام فك ارتباطه بجماعة العدل والاحسان، وذلك من خلال بلاغ نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأوضح غلام أن فك ارتباطه بالجماعة ، جاء من أجل تجنيب الجماعة المذكورة تبعات مواقفه التي صدرت عنه وما سيعقبها من مواقف، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة تبنيه لمشروعها الذي وصفه بـ "الانساني التغييري في شموليته ومستقبليته"، وبقاءه من جنودها في الدعوة للخير والحق والعدل إلى آخر رمق في حياته.

وكتب غلام الذي كان من بين أبرز وأشهر الوجوه المنتمية لجماعة العدل والإحسان، في بلاغ المنشور على حسابه بالفايسبوك "هذا بلاغ لاخواني وأحبابي في جماعة العدل والاحسان المباركة و إلى عامة الناس .إخواني الاحبة الأعزاء ، أنهي الى كل الأحباب أنني لم أعد مرتبطاً تنظيميا بالجماعة المباركة ، كي لاتتحمل تبعات مواقفي ، التي صدرت وما سيعقبها من مواقف ؛ قد لاتنسجم مع مواقف الجماعة في ظرفيتها السياسية الحالية . ولكن أنا ابن العدل والاحسان ما حييت مرتبط بمشروعها الإنساني التغييري في شموليته و مستقبليته. وسأبقى جنديا من جند الدعوة والخير والحق والعدل الى آخر رمق في حياتي .".

وتابع غلام " إخواني إن الصحبة و المحبة التي اجتمعنا عليها بروح الله ، لا ولن تقطعها صروف الدهر ولا هنات البشر . فالاخوة و الحب في الله دائمان بدوام الله لا يزيدان بإحسانٍ ولا ينقصان بإساءة . فلا تلتفتوا لأقوال المرجفين من خارجكم و داخلكم . فاحفظوا ودنا و عهد الله بيننا ، واثبتوني في دعاء الرابطة . اللهم أمسك وحدة الصحبة والجماعة في جماعتنا كما أمسكت بين السموات والأرض ان تزولا .ورضي الله عن الامام الذي علّمنا صدق الود و حفظ العهد . وأن المحمديين لا يتخلّون عن اخوانهم لا دنيا و أخرى. وموعدنا نصر قريب سيجمعنا . و لا تنسوا أن الموعد الله . محبكم رشيد غلام ".