هام لمستخدمي الفايسبوك: هذا هو الاختبار الجديد الذي يقوم به الموقع ﻿

كشف ممثلو شركة ''فايسبوك''، أخيرا، عن بداية اختبار وتطوير برنامج يعمل على محاربة التطرف والإرهاب على الشبكة العنكبوتية، وهو البرنامج الذي سيحصل على نظام ذكاء اصطناعي.

"شوف تيفي"



كشف ممثلو شركة "فايسبوك"، أخيرا، عن بداية اختبار وتطوير برنامج يعمل على محاربة التطرف والإرهاب على الشبكة العنكبوتية، وهو البرنامج الذي سيحصل على نظام ذكاء اصطناعي.

وحسب وكالة "سبوتينك" الروسية فمن أجل تسهيل عمل المشرفين على الموقع الأول عالميا، وفضلا عن تسريع عملية حظر وحذف المحتوى الإرهابي، قررت إدارة "فيسبوك" تطوير برنامج مزود بنظام ذكاء اصطناعي، قادر على تحديد الحسابات المشبوهة والمنشورات ذات المحتوى الإرهابي ومعلومات أخرى أيضا.

وأشارت الوكالة إلى تأكيد خبراء الفايسبوك على أن هذا البرنامج سيحد بشكل كبير من الدعاية للإرهاب على شبكات التواصل الاجتماعي. كما أن البرنامج الجديد سوف تتم برمجته بشكل يخوله من معرفة خصائص وأنماط النصوص، مما يساعد على إيجاد الهدف بسرعة عالية وإزالته.