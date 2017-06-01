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انفراد..هاكيفاش كَادوز أرملة مرداس رمضان داخل سجن عكاشة..غير متوقع

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 14:02 انفراد..هاكيفاش كَادوز أرملة مرداس رمضان داخل سجن عكاشة..غير متوقع | حوادث و حقوق
انفراد..هاكيفاش كَادوز أرملة مرداس رمضان داخل سجن عكاشة..غير متوقع
كشفت مصادر مقربة من زوجة مرداس المعتقلة بسجن عكاشة على خلفية تورطها في قضية مقتل زوجها، أنها تقضي شهر رمضان وهي في حالة صحية و نفسية جيدة باسثتاء جحيم الاعتقال.

شوف تيفي:م غ

كشفت مصادر مقربة من زوجة مرداس المعتقلة بسجن عكاشة على خلفية تورطها في قضية مقتل زوجها، أنها تقضي شهر رمضان وهي في حالة صحية و نفسية جيدة باسثتاء جحيم الاعتقال.

و قالت ذات المصادر، إن مائدة إفطار وفاء خاصة جدا و تتوفر على أشهى الأطباق و المأكولات و الحلويات التي تصلها أسبوعيا، كما تحصل على معاملة جيدة من طرف الموظفات و السجينات نظرا لامتلاكها المال ولقيامها بتوزيع عليهن كمية كبيرة من الأكل في رمضان.

و تحظى عشيقة مشتري، بمعاملة خاصة بسجن عكاشة، حيث تتعامل معها السجينات بشكل جيد،
كما أنها لا تعاني داخل سجن عكاشة من أي مشكل باستثناء جحيم ظروف الإعتقال ، وقد استطاعت الانسجام بسرعة كبيرة مع السجينات، وربطت علاقة صداقة قوية مع بعضهن، خاصة بعد قيامها بمساعدة النزيلات اللائي لا تحصلن على ما يسمى بـ "الزيارة".


إلى ذلك ما تزال "وفاء" تخضع للتحقيقات رفقة عشيقها هشام مشتري و الوسيطة الثالثة و ابن أخت هشام مشتري أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لفك لغز هذه القضية التي حيّرت المغاربة.


‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مرداس السجائر الموظفات السجائر وفاء البرلماني النزيلات سجن عكاشة

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