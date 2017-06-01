هذا هو المسجد الدي سيؤذي فيه الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس سيؤدي صلاة الجمعة بمسجد باب السلام بالبيضاء، وهو المسجد التابع لعمالة أنفا.
وأوضح المصدر ذاته أن محيط مسجد باب السلام والشوارع المؤدية له، تعرف في هذه اللحظات، تواجد أمنيا كثيفا لتأمين وصول الملك محمد السادس للمسجد.
تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بالعاصمة الاقتصادية بداية شهر رمضان، وقد شوهد في العديد من المرات وهو يقوم بجولاته المعتادة بواسطة سيارته الشهيرة، وخاصة خلال الدقائق التي تسبق آذان المغرب.
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