صادم وبالفيديو: شوفو الحكرة: حارس مدني إسباني يعتدي بالضرب على مغربية مسنة تمتهن التهريب المعيشي ﻿

أقدم أحد الحراس المدنيين الإسبانيين بإحدى المدينتين المحتلتين ''مليلية أو سبتة''، بالاعتداء على سيدة مسنة تمتهن التهريب المعيشي بطريقة جد بشعة تدمي القلوب وتهز النفوس.

"شوف تيفي"

أقدم أحد الحراس المدنيين الإسبانيين بإحدى المدينتين المحتلتين "مليلية أو سبتة"، بالاعتداء على سيدة مسنة تمتهن التهريب المعيشي بطريقة جد بشعة تدمي القلوب وتهز النفوس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تفاصيل هذه الواقعة، جرت بداية شهر رمضان الجاري، مؤكدا على ضرورة تدخل مفوضية الاتحاد الأوروبي والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وفتح تحقيق في الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن ممتهني التهريب المعيشي بسبتة ومليلية، يعانون من المعاملة غير الإنسانية لحراس الحدود الإسبانيين، خاصة خلال محاولاتهم الدخول إلى المدينتين للحصول على لقمة العيش.