 بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا ﻿
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بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 13:33 بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا | دولي
بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا
كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن عدد قتلى برج لندن المحترق، ارتفع إلى 30 قتيلا وهي الحصلية المرشحة للارتفاع في الساعات القليلة المقبلة.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن عدد قتلى برج لندن المحترق، ارتفع إلى 30 قتيلا وهي الحصلية المرشحة للارتفاع في الساعات القليلة المقبلة.

وكان مصدر مطلع قد كشف لـ "شوف تيفي" أن من بين المفقودين في فاجعة برج لندن، أفراد أسرة مغربية تنحدر من مدينة العرائش، ويتعلق الأمر بكل من "نورهاد وياسين وعبد العزيز وفوزية الوهابي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن احتمال وفاتهم يبقى واردا، إلا أن السلطات البريطانية لم تكشف بعد عن هوية جميع القتلى نظرا لصعوبة التعر ف على أصحابها في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "دي سن" البريطانية، كشفت أن 65 شخصا ما زالوا إما في عداد المفقودين أو يخشى مقتلهم في حريق برج سكني في لندن، مشيرة إلى أن وسائل إعلام بريطانية أخرى نشرت اليوم الجمعة، قائمة بأسماء وصور المفقودين الذين لم يعثر على جثثهم في الحريق الضخم .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لندن العرائش برج الحريق

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