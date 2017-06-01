نقل مصاب في حادثة سير من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بواسطة مروحية طبية ﻿

كشفت وزارة الصحة بأن مصابا في حادثة سير نقل أمس الخميس من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بواسطة المروحية الطبية للوحدة

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الصحة بأن مصابا في حادثة سير نقل أمس الخميس من المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بواسطة المروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون، رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات والكوارث.

وحسب بلاغ للوزارةـ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن فريقا طبيا متعدد الاختصاصات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون تكفل بالمصاب (54 سنة)، الذي يعاني من كسر على مستوى العمود الفقري، قبل أن يقرر بعد استقرار حالته ضرورة نقله جوا وعلى وجه السرعة، لتفادي أية مضاعفات محتملة لكون حالته الصحية تتطلب المستوى الثالث من العلاجات والذي لا يتوفر إلا في المراكز الاستشفائية الجامعية.

وأكد البلاغ أن عملية نقل المصاب تمت بنجاح بفضل التنسيق المحكم بين مصلحتي المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش بالعيون والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والذي شمل النقل والاستقبال.



