عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق لهذا السبب ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف، بعد غد الأحد، توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق لمدة سبع ساعات (من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة

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أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف، بعد غد الأحد، توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق لمدة سبع ساعات (من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة العاشرة صباحا)، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين.

وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أن مستعملي الطريق السيار المداري للرباط، القادمين من سلا الجديدة صوب عين عتيق وكذا المتوجهين من عين عتيق صوب سلا الجديدة، مدعوون بالتالي لاستعمال الطريق المداري الحضري لمدينة الرباط.

وأوضحت أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، موجهة اعتذارها عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي تتوخى تعزيز السلامة على الطريق السيار.



وللمزيد من المعلومات، دعت الشركة مستعملي الطريق السيار للاتصال بالرقم 5050





