 عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق لهذا السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو طريف | رجل ربح 156 ثانية ليأخذ ما يشاء من هذا المحل... والنتيجة ندمهم ! | منوعات

فيديو طريف | رجل ربح 156 ثانية ليأخذ ما يشاء من هذا المحل... والنتيجة ندمهم !

بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا | دولي

بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا

نقل مصاب في حادثة سير من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بواسطة مروحية طبية | مجتمع

نقل مصاب في حادثة سير من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بواسطة مروحية طبية

عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق لهذا السبب | مجتمع

عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق

عمدة تطوان والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مُهدد بالسجن..وها علاش | بوليتيك

عمدة تطوان والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مُهدد بالسجن..وها علاش

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى 11 يوليوز القادم | مجتمع

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى 11 يوليوز القادم

فيديو خطير | حضيو راسكم..شوفو شحال ديال الصوصيص فاسد لقاو قبل الإفطار ببنسليمان | حوادث و حقوق

فيديو خطير | حضيو راسكم..شوفو شحال ديال الصوصيص فاسد لقاو قبل الإفطار ببنسليمان

في شهر رمضان نصاب يجول المغرب.. هذه المرة بالقنيطرة وبنفس الطريقة يحتال على اصحاب محلات بيع الهواتف بطريقة لن تتوقعها | حوادث و حقوق

في شهر رمضان نصاب يجول المغرب.. هذه المرة بالقنيطرة وبنفس الطريقة يحتال على اصحاب محلات بيع

عاجل:البرلماني الذي أضرم النار في نفسه دخل في غيبوبة بمراكش وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاجل:البرلماني الذي أضرم النار في نفسه دخل في غيبوبة بمراكش وهاشنو وقع ليه

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق لهذا السبب

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 13:28 عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق لهذا السبب | مجتمع
عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق لهذا السبب
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف، بعد غد الأحد، توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق لمدة سبع ساعات (من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة

شوف تيفي:

 

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف، بعد غد الأحد، توقفا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين عتيق لمدة سبع ساعات (من الساعة الثالثة فجرا إلى الساعة العاشرة صباحا)، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين.

وأضافت الشركة، في بلاغ لها، أن مستعملي الطريق السيار المداري للرباط، القادمين من سلا الجديدة صوب عين عتيق وكذا المتوجهين من عين عتيق صوب سلا الجديدة، مدعوون بالتالي لاستعمال الطريق المداري الحضري لمدينة الرباط.

وأوضحت أنها عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، موجهة اعتذارها عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي تتوخى تعزيز السلامة على الطريق السيار.


وللمزيد من المعلومات، دعت الشركة مستعملي الطريق السيار للاتصال بالرقم 5050


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طريق سيار عين عتيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

نقل مصاب في حادثة سير من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بواسطة مروحية طبية | مجتمع

نقل مصاب في حادثة سير من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بواسطة مروحية طبية

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى 11 يوليوز القادم | مجتمع

تأجيل النظر في قضية المتهمين في أحداث مخيم اكديم إزيك إلى 11 يوليوز القادم

صادم..زوج هائج ينهال ضربا على زوجته بعد رفضها مضاجعته قبل الفجر | مجتمع

صادم..زوج هائج ينهال ضربا على زوجته بعد رفضها مضاجعته قبل الفجر

فضيحة بجلاجل.. تافراوت تهتز على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل في عز رمضان بين شخص متزوج وابنة عمه المتزوجة | مجتمع

فضيحة بجلاجل.. تافراوت تهتز على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل في عز رمضان بين شخص متزوج وابنة عمه المتزوجة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. المسلمون ساعدوا سكان برج لندن المنكوب قبل وبعد الكارثة | قنوات أخرى
منذ 7 ساعات

بالفيديو.. المسلمون ساعدوا سكان برج لندن المنكوب قبل وبعد الكارثة

بالفيديو.. مخترع مغربي يفوز بجائزة المبتكر الأوروبي بايطاليا | قنوات أخرى

بالفيديو.. مخترع مغربي يفوز بجائزة المبتكر الأوروبي بايطاليا

بالفيديو.. شيئ لا يصدق صورته كاميرات المراقبة طفل فعل شيئ مذهل .. شاهد ما سجلته كاميرا | قنوات أخرى

بالفيديو.. شيئ لا يصدق صورته كاميرات المراقبة طفل فعل شيئ مذهل .. شاهد ما سجلته كاميرا

بالفيديو.. دعاء العشرة الاواخر من شهر رمضان | قنوات أخرى

بالفيديو.. دعاء العشرة الاواخر من شهر رمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو طريف | رجل ربح 156 ثانية ليأخذ ما يشاء من هذا المحل... والنتيجة ندمهم ! | منوعات
منذ 6 دقائق

فيديو طريف | رجل ربح 156 ثانية ليأخذ ما يشاء من هذا المحل... والنتيجة ندمهم !

بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا | دولي

بعد الإعلان عن فقدان مغاربة وإمكانية مقتلهم: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق برج لندن السكني إلى 30 قتيلا

نقل مصاب في حادثة سير من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بواسطة مروحية طبية | مجتمع

نقل مصاب في حادثة سير من العيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بواسطة مروحية طبية

عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق لهذا السبب | مجتمع

عاجل و هام للسائقين: توقف حركة السير في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين سلا الجديدة وعين العتيق

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.