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عمدة تطوان والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مُهدد بالسجن..وها علاش

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 13:07 عمدة تطوان والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مُهدد بالسجن..وها علاش | بوليتيك
عمدة تطوان والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مُهدد بالسجن..وها علاش
يقترب محمد إدعمار قيادي حزب العدالة والتنمية ورجل ثقة عبد الإله بنكيران بالشمال، من باب السجن، إذ لم يكتف رفاق إلياس العماري في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، بإقناع المحكمة الدستورية بإسقاط

"شوف تيفي":

يقترب محمد إدعمار قيادي حزب العدالة والتنمية ورجل ثقة عبد الإله بنكيران بالشمال، من باب السجن، إذ لم يكتف رفاق إلياس العماري في حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، بإقناع المحكمة الدستورية بإسقاط عضويته في مجلس النواب، إنما سارعوا إلى استثمار حكمها ضده، فطرقوا أول أمس باب النيابة العامة للمطالبة بتطبيق العقوبة الحبسية لافي حقه تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة، فقد أوضحت مصادرها أن الشكاية التي رفعها الأصالة والمعاصرة، تسعى إلى محكامة محمد إدعمار رئيس الجماعة الترابية لتطوان، وتطبيق منطوق المادة 44 من القانون التنظيمي لمجلس النواب في حقه، والذي جاء فيه أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، كل شخص يقوم بتسخير الوسائل أو الأدوات الملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات في الحملات الانتخابية.

وأوضحت اليومية أن "البام" يستند في مساعيه إلى إنهاء المسار السياسي والانتخابي لقيادي العدالة والتنمية والحيلولة دون مشاركته في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بالمدينة في الأسابيع المقبلة، على الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 6 يونيو الجاري، وقضى بإلغاء مقعده البرلماني الذي ناله في اقتراع أكتوبر 2016، بسبب ثبوت مخالفته لمقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب حول حظر استعمال الأدوات العمومية في الحملات الانتخابية.

وورد ذلك الحظر في المادة 37 من القانون التنظيمي المذكور، وفيها يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيآت العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم69,00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة وهيآت أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، وسقط قيادي العدالة والتنمية في محظور المادة 37، إبان حملته الانتخابية لعضوية البرلمان بقيامه عن طريق استغلال صفته رئيسا للجماعة الترابية تطوان، بتسخير شاحنات وآلياتها وبعض عمالها في تجهيز وإعداد ساحة مسرح الهواء الطلق بتطوان خلال 30 شتنبر2016 ليقام فيها خلال اليوم الموالي مهرجان خطابي للدعاية الانتخابية ترأسه عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة حينها.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية محمد إدعمار تطوان الحملات الانتخابية البام الأصالة والمعاصرة

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