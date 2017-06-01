عاجل:البرلماني الذي أضرم النار في نفسه دخل في غيبوبة بمراكش وهاشنو وقع ليه ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم الذي أضرم النار في جسده يوم أمس الخميس، أن الأخير دخل في غيبوبة نتيجة الحروق التي أصابته.
و قالت مصادرنا إن جسم البرلماني لم يتحمل الحروق نتيجة لوزنه الزائد، مؤكدة أن الأطباء في المصحة يسهرون على مساعدته في تجاوز هذه الأزمة.
وخلقت واقعة إحراق البرلماني جسده مقابل الحفاظ على البقعة الأرضية وشركة "البيض" ، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.
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