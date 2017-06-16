عاجل..كسيدة خايبة بزاف..اصطدام رموك وطوبيس بتطوان..وهذا عدد القتلى والمصابين+صور ﻿

شهدت طريق الخميس أنجرة بمدينة تطوان، صباح يومه الجمعة، وقوع حادث خطر، عقب وقوع اصطدام بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة حوالي 23 شخصا.

"شوف تيفي"

شهدت طريق الخميس أنجرة بمدينة تطوان، صباح يومه الجمعة، وقوع حادث خطر، عقب وقوع اصطدام بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك" ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة حوالي 23 شخصا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سبب الحادث، يعود إلى قيام "الرموك" بتجاوز سيارة في الطريق المذكور، ليصطم بالحافلة التي كانت في الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن مقتل سائقي الشاحنة والحافلة على الفور.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية، هرعت لمكان الحادث، بينما تكفلت سيارات إسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي الإسعافات الضرروية، بينما تم وضع القتيلين بمستودع الأموات بنفس المستشفى.