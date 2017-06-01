كاتب سعودي مشهور يكشف سرا غير متوقع عن المغربيات وسبب إقبال الخليجيين على الزواج منهن ﻿

تداولت مجددا وسائل إعلام سعودية قصة كاتب سعودي تزوج من مغربية وقدم تجربته كنموذج ناجح للزواج المختلط معيدا فتح النقاش الجديد عن زواج الخليجيين من المغربيات إلى الواجهة.

شوف تيفي:

تداولت مجددا وسائل إعلام سعودية قصة كاتب سعودي تزوج من مغربية وقدم تجربته كنموذج ناجح للزواج المختلط معيدا فتح النقاش الجديد عن زواج الخليجيين من المغربيات إلى الواجهة.

وبعد مرور أشهر على كتابته للمقال المذكور، عاد مجموعة من الشباب الى إحياء موضوعها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتباره نموذجا وشهادة تستحق الوقوف عندها.

وجاء في المقال لصاحبه غازي عبد العزيز المعيقلي، الذي يحمل في عنوانه سؤالا كبيرا :"لماذا يتزوج الخليجيون المغربيات ؟"، أن المغربيات لهن مذاق مختلفا جدا عن مذاق الخليجيات، وعلى الأخيرات لوم أنفسهم قبل لوم الرجال السعوديين الذين يفضلون المغربية.





