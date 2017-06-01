بالصورة.. مفاجأة: '' بريزن بريك'' يعود في موسم سادس بعد نجاح موسمه الخامس الذي صُور بالمغرب ﻿

بعد انتهاء الموسم الخامس من مسلسل التشويق والإثارة الشهير بريزن بريك، فاجأ بطل السلسة دومينيك بورسال « لينكولن بوروز » متتبعيه عبر صفحته الرسمية على تطبيق الإنستغرام من خلال تدوينة نشرها أن بريزن

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بعد انتهاء الموسم الخامس من مسلسل التشويق والإثارة الشهير بريزن بريك، فاجأ بطل السلسة دومينيك بورسال « لينكولن بوروز » متتبعيه عبر صفحته الرسمية على تطبيق الإنستغرام من خلال تدوينة نشرها أن بريزن بريك سيعود من جديد في موسمه السادس بعد نجاح الموسم الخامس.

وأضاف شقيق مايكل سكوفيلد '' قناة فوكس الأمريكية حبذت فكرة تصوير موسم جديد من بريزن بريك وذلك بعد غياب دام نحو 8 سنوات، كما أن مايكل و أنا معجبين بالفكرة''.

جدير بالذكر أن الموسم الخامس من بريزن بريك صُوِرت أحداثه بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وتحديدا بورزازات إذ عرف نجاحا واسعا كما لاقى إعجاب واستحسان الجماهير العالمية والعربية.