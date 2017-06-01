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عاجل..فاجعة: انقلاب ''بيكوب'' تُقل عاملات فلاحة بالفقيه بن صالح وهذا عدد القتلى والمصابين

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 11:42 عاجل..فاجعة: انقلاب بيكوب تُقل عاملات فلاحة بالفقيه بن صالح وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة: انقلاب ''بيكوب'' تُقل عاملات فلاحة بالفقيه بن صالح وهذا عدد القتلى والمصابين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة ولا عياد بالفقيه بن صالح، عرفت قبل قليل من يومه الجمعة، وقوع حادث خطير، عقب انقلاب سيارة ''بيكوب'' تقل العديد من العاملات.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن منطقة ولا عياد بالفقيه بن صالح، عرفت قبل قليل من يومه الجمعة، وقوع حادث خطير، عقب انقلاب سيارة ''بيكوب'' تقل العديد من العاملات.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الحادث الخطير، أسفر عن مقتل سيدة وإصابة 33عاملة، مشيرا إلى أن العاملات كن عائدات إلى منازلهن بعد الانتهاء من جني محصول لفاكهة ''الخوخ''.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، بينما سيتم نقل المصابات إلى المستشفى الاقليمي بني ملال لتلقي العلاجات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفققيه بن صالح بيكوب فاكهة الخوخ عاملات فلاحة

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