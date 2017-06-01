مؤلم..كازا تهتز بعد هذا الحادث ﻿

شوف تيفي:
علمت" شوف تيفي" أن سيدة تبلغ من العمر 52 سنة وضعت حدا لحياتها بطريقة بشعة بمدينة الدارالبيضاء و قالت مصادرنا، إن السيدة المُسنة ألقت بنفسها من فوق سطح فيلتها الفاخرة الكائنة بشارع أنواع بالعاصمة الاقتصادية.
و قد توفيت المنتحرة فور سقوطها ليتم نقل جتثها إلى مستودع الأموات وسط صدمة أبنانئها.
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