عاجل:قتلى و جرحى في هجوم إرهابي على مسجد في هذه المدينة ﻿

أعلنت السلطات الافغانية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي الذي شن على مسجد الزهراء في العاصمة الافغانية كابول، أمس الخميس، الى سبعة قتلى و15 جريجا.

شوف تيفي:

أعلنت السلطات الافغانية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي الذي شن على مسجد الزهراء في العاصمة الافغانية كابول، أمس الخميس، الى سبعة قتلى و15 جريجا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية نجيب دانيش لوسائل الإعلام، مساء امس الخميس، ان مسلحين اثنين ومهاجما انتحاريا حاولوا دخول المسجد ولكنهم منعوا من الوصول الى قاعة الصلاة الرئيسية فاحتموا في المطبخ التابع للمسجد.

واضاف ان "احد المهاجمين فجر نفسه داخل مطبخ المسجد الذي يقع في منطقة داشت - أرتشي التي يعد غالبية سكانها من الطائفة الشيعية بعد ان اوقفته الشرطة".

ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، فقد أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم الانتحاري بعد أسابيع من الهجوم الذي استهدف الحي الدبلوماسي في وسط مدينة كابول واسفر عن مصرع أكثر من 150 شخصا وإصابة نحو 450 آخرين بجروح





