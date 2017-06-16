 عاجل وبالصور.. هذه هوية المغاربة المفقودين بعد فاجعة حريق برج لندن..وأنباء عن إمكانية مقتلهم خلال الحادث ﻿
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عاجل وبالصور.. هذه هوية المغاربة المفقودين بعد فاجعة حريق برج لندن..وأنباء عن إمكانية مقتلهم خلال الحادث

بتاريــخ : 16 يونيو 2017 / 11:14 عاجل وبالصور.. هذه هوية المغاربة المفقودين بعد فاجعة حريق برج لندن..وأنباء عن إمكانية مقتلهم خلال الحادث | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. هذه هوية المغاربة المفقودين بعد فاجعة حريق برج لندن..وأنباء عن إمكانية مقتلهم خلال الحادث
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن من بين المفقودين في فاجعة برج لندن، أفراد أسرة مغربية تنحدر من مدينة العرائش، ويتعلق الأمر بكل من ''نورهاد وياسين وعبد العزيز وفوزية الوهابي''.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن من بين المفقودين في فاجعة برج لندن، أفراد أسرة مغربية تنحدر من مدينة العرائش، ويتعلق الأمر بكل من "نورهاد وياسين وعبد العزيز وفوزية الوهابي".

وحسب المصدر ذاته فإنه وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم بعد العثور على هؤلاء المفقودين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن احتمال وفاتهم يبقى واردا خاصة بعد أن كشفت السلطات إمكانية ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلاقة بالموضوع، كشف موقع صحيفة "دي سن" أن 65 شخصا ما زالوا إما في عداد المفقودين أو يخشى مقتلهم في حريق برج سكني في لندن، مشيرة إلى أن وسائل إعلام بريطانية أخرى نشرت اليوم الجمعة، قائمة بأسماء وصور المفقودين الذين لم يعثر على جثثهم في الحريق الضخم .

وأوضح الموقع أن قائد بالشرطة البريطانية ستيوارت كاندي عبر عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى إلى المئات، خاصة أن بعض ضحايا الحريق الذي دمر البرج السكني ربما لن يتم التعرف على هويتهم على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن قتلى برج لندن، ارتفع إلى 17 شخصا، وهو عدد مرشح للارتفاع نظرا لعدد المفقودين من بينهم مغاربة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لندن العرائش برج الحريق

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