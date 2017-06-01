عاجل:نايضة في الجزائر وها شحال من واحد مات.. ﻿

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن مقتل شخصين مسلحين، اليوم ، بأقصى جنوب البلاد ، من قبل جنود جزائريين .

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن مقتل شخصين مسلحين، اليوم ، بأقصى جنوب البلاد ، من قبل جنود جزائريين .

وأوضح المصدر ذاته أن "الإرهابيين" الاثنين قتلا خلال مرور دورية قرب مدينة تمنراست، كما تم حجز بندقيتين رشاشتين وكمية هامة من الذخيرة.

يذكر ان أزيد من 40 شخصا مسلحا قتلوا بالجزائر منذ بداية العام الجاري.





