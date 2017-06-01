مؤلم..شاحنة نفايات تنهي حياة مسن بسلا ﻿

''شوف تيفي''
شهدت سلا المدينة في الساعات الأولى من يومه الجمعة، وقوع حادث خطيرة، بعد أن دهست شاحنة للنفايات مسنا وأردته قتيلا.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الضحية، كانت يحاول تجاوز الشارع إلا أن الشاحنة، دهسته بطريقة بشعة ليفارق الحياة على الفور.
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.