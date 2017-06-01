مؤلم..شاحنة نفايات تنهي حياة مسن بسلا ﻿

شهدت سلا المدينة في الساعات الأولى من يومه الجمعة، وقوع حادث خطيرة، بعد أن دهست شاحنة للنفايات مسنا وأردته قتيلا.

''شوف تيفي''

شهدت سلا المدينة في الساعات الأولى من يومه الجمعة، وقوع حادث خطيرة، بعد أن دهست شاحنة للنفايات مسنا وأردته قتيلا.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الضحية، كانت يحاول تجاوز الشارع إلا أن الشاحنة، دهسته بطريقة بشعة ليفارق الحياة على الفور.