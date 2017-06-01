صادم..زوج هائج ينهال ضربا على زوجته بعد رفضها مضاجعته قبل الفجر ﻿

ثار زوج على زوجته وانهال عليها ضربا، بعدما امتنعت عن تلبية رغباته الجنسية عندما دعاها إلى مضاجعته بعد تناول وجبة السحور بمدينة فاس، قبيل فجر يوم الخميس.

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ثار زوج على زوجته وانهال عليها ضربا، بعدما امتنعت عن تلبية رغباته الجنسية عندما دعاها إلى مضاجعته بعد تناول وجبة السحور بمدينة فاس، قبيل فجر يوم الخميس.

وكشفت مصادر محلية أن ساكنة أحد الأحياء المعروفة في فاس اهتزت لهذا الفعل الشنيع الذي مارسه الزوج على زوجته، حيث كان في حالة هيجان، مما جعله يخرج عن طوره وينهال ضربا وتعذيبا في حق زوجته.

وتسبب هذا الاعتداء للزوجة بإصابات ورضوض في أماكن متفرقة من جسدها تطلبت نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بفاس .