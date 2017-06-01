فضيحة بجلاجل.. تافراوت تهتز على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل في عز رمضان بين شخص متزوج وابنة عمه المتزوجة ﻿

في عز رمضان، اهتزت مدينة تافراوت الصغيرة على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل بعد ضبط شخص متزوج بين أحضان ابنة عمه المتزوجة، في مشهد يبعث على الخلاعة في أبهى تجلياتها

شوف تيفي

في عز رمضان، اهتزت مدينة تافراوت الصغيرة على وقع فضيحة جنسية من العيار الثقيل بعد ضبط شخص متزوج بين أحضان ابنة عمه المتزوجة، في مشهد يبعث على الخلاعة في أبهى تجلياتها، بعد أن وشت سيدة بزوجها لدى مصالح الدرك الملكي، بعد أن كان موضوع مراقبة من طرفها، وعاينته يلج منزل إبنة عمه المتزوجة كل مرة، في وقت متأخر من ليلة أمس لتقوم بإخطار مصالح الدرك الملكي.

وداهمت الأخيرة بأمر من النيابة العامة المنزل موضوع الشكاية بدوار ''تيمكيدشت''، حيث تم ضبط الزوج متلبسا بممارسة الجنس في عز رمضان مع إبنة عمه، ليجري اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي بتافراوت.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد تمت متابعتهما في حالة اعتقال، إلى حين استكمال فصول التحقيق، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة.